Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Unfall mit entgegenkommenden Fahrzeug und anschließender Verkehrsunfallflucht - Polizei sucht Zeugen

Tönning (ots)

Am Sonntagnachmittag (31.03.19), gegen 14.30 Uhr, kam es zu einer Verkehrsunfallflucht in der Kotzenbüller Chaussee in Tönning. Ein weißer VW Transporter befuhr die Straße in Richtung Norden, als diesem in einer langgezogenen Linkskurve mittig der Fahrbahn ein silberner VW Bus entgegenkam. Da ein Ausweichen für den Fahrer des weißen Busses nicht möglich war, touchierten sich die beiden Außenspiegel der Fahrzeuge. Danach konnte er im Rückspiegel noch erkennen, dass der Unfallverursacher noch kurz abbremste, dann aber direkt weiterfuhr. Da der Fahrer des weißen Busses erst wenden musste, gelang es ihm nicht, den silbernen VW Bus einzuholen. Er konnte aber noch erkennen, dass der Unfallverursacher in Richtung Garding auf die B 202 abbog. Zu dem Fahrzeug kann bisher gesagt werden, dass es sich um einen VW T5 oder T6 gehandelt hat und dass auf der Beifahrerseite ein blaues Logo oder eine blaue Beschriftung erkennbar war. Der Fahrer war männlich und hatte kurze, braune Haare. Die Polizeistation in Tönning hat die Ermittlungen dieser Verkehrsunfallflucht übernommen und hofft auf weitere Zeugen oder Hinweisgeber. Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04861-6170660 zu melden. Vielen Dank!

Polizeidirektion Flensburg

Norderhofenden 1

24937 Flensburg

Sandra Otte

Telefon: 0461 / 484 2010

E-Mail: pressestelle.flensburg@polizei.landsh.de

