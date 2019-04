Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: "Ich möchte aber noch mein Getränk austrinken"

Kaiserslautern (ots)

22.00 Uhr in Kaiserslautern, ein Warenhaus in der Merkurstraße schließt. Ein Besucher war am Mittwochabend jedoch der Ansicht, dass man die Öffnungszeiten einfach ignorieren kann. Weil er sein Getränk im Gastronomiebereich noch ganz gemütlich austrinken wollte, weigerte sich der 63-Jährige fast eine halbe Stunde das Geschäft zu verlassen. Erst vom Sicherheitsdienst ließ sich der Mann dazu bringen den Laden zu verlassen. Derzeit wird noch geklärt, ob Anzeige wegen Hausfriedensbruch erstattet wird.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Westpfalz



Telefon: 0631-369-1080

E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.westpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell