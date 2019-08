Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau, Maximilianstraße, 5.8.19, 18.00 Uhr Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrradfahrer, beide verletzt.

Zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrradfahrern, hierbei verletzten sich beide, kam es am frühen Montagabend in Landau in der Maximilianstraße, am Stadtarchiv/Busbahnhof, an der Lichtsignalanlage. Ein 19-jähriger Fahrradfahrer fuhr in Richtung Norden und wechselte unmittelbar vor der für seine Fahrtrichtung rot zeigenden Ampel von der Fahrbahn auf den Gehweg. Hier kollidierte er mit einem von rechts auf dem Gehweg in westlicher Richtung fahrenden 20-jährigen Radfahrer. Beide stürzten auf die Fahrbahn. Der 20-jährige wurde zur Versorgung seiner Gesichtsverletzung in ein Krankenhaus verbracht, während der 19-jährige Radfahrer leichtere Verletzungen an Armen und Beinen davontrug. Durch die örtliche Bebauung (Hausecke des Stadtarchivs) war die Sicht aufeinander nicht gegeben. Beide werden sich aufgrund ihrer Fehlverhalten, Befahren des Gehwegs und Umfahrung einer roten Ampel, verantworten müssen.

