Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Bellheim: Bei Diebstahl erwischt

Bellheim (ots)

Bei einem Diebstahl im Industriegebiet wurde in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag gegen 3 Uhr ein 53-jähriger Mann erwischt. Eine Sicherheitsfirma stellte ihn auf der Videoüberwachung eines Firmengeländes fest und verständigte die Polizei. Der Mann konnte durch die Beamten festgestellt werden, als er zwei Gasflaschen im Wert von zirka 100 Euro in einem Einkaufswagen wegschob. Die Gasflaschen wurden sichergestellt und wieder an den Eigentümer ausgehändigt. Gegen den 53-Jährigen wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Eva Eichenlaub

Polizeiinspektion Germersheim



Telefon: 07274/958-120

www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell