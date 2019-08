Polizeiinspektion Lüneburg

POL-LG: ++ Schwerpunktkontrollen "Straßen- und Drogenkriminalität" ++ Kontrolle mit Spezial-/Rauschgiftspürhund ++ Drogen und gestohlenes Fahrrad sichergestellt ++

Lüneburg (ots)

Lüneburg - Schwerpunktkontrollen "Straßen- und Drogenkriminalität" - Kontrolle mit Spezial-/Rauschgiftspürhund - Drogen und gestohlenes Fahrrad sichergestellt

Ihre Schwerpunktkontrollen "Straßen- und Drogenkriminalität" setzte die Polizei in den Nachmittagsstunden des 20.08.19 im Lüneburger Stadtgebiet. Zusammen mit einem Spezialhund der hiesigen Polizeidirektion waren Beamte dabei im Clamartpark, Am Sande sowie Am Berge präsent und kontrollierten diverse Personen. Dabei ertappten die Beamten (und Hund) u.a. gegen 17.00 Uhr einen 23 Jahre alten syrischen Staatsbürger, der diverse Klemmleistenbeutel mit Betäubungsmitteln mitführte. Der 23-Jährige wurde wegen des Verdachts des Handels mit Drogen mit dem Ziel der Hauptverhandlungshaft festgenommen.

Während der Kontrolle des 23-Jährigen, kam ein 41-jähriger, potenzieller "Kunde" hinzu, der ein Fahrrad dabei hatte, "welches nicht so recht zu ihm passte". Die Polizeibeamten stellten das Fahrrad sicher und konnten im Rahmen der weiteren Ermittlungen das Fahrrad einen aktuellen Diebstahl. Wie sich später herausstellte, wurde das Fahrrad bereits am Vormittag im Pfarrer-Kneipp-Weg entwendet.

Die Polizei leitete noch drei weitere Strafverfahren gegen drei Männer von 18 bzw. zweimal 19 Jahren ein, die mehrere Einheiten von vermutlich Marihuana mitführten. Weitere Kontrollen und Maßnahmen folgen ...

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Lüneburg

Pressestelle

Kai Richter

Telefon: 04131/8306-2324 o. Mobil 01520 9348855

E-Mail: pressestelle@pi-lg.polizei.niedersachsen.de

http://www.polizei.niedersachsen.de/dst/pdlg/lueneburg/

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg, übermittelt durch news aktuell