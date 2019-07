Polizei Coesfeld

POL-COE: Olfen, Vinnumer Landweg/ Betrunken in den Straßengraben

Coesfeld (ots)

Eine offensichtlich betrunkene Recklinghäuserin (50) ist am Dienstagnachmittag (23. Juli, gegen 16.10 Uhr) mit ihrem Opel Corsa über den Radweg hinweg in den Straßengraben am Vinnumer Landweg in Olfen gefahren. Zuvor hatte sie andere Verkehrsteilnehmer durch ihre Schlangenlinienfahrt zu Ausweichmanövern gezwungen. Die Frau blieb unverletzt. Einen Atemalkoholtest verweigerte sie. Polizeibeamte fanden im Beifahrerfußraum eine weitgehend geleerte Flasche Sherry. Die Dame zeigte deutliche Ausfallerscheinungen. Sie wurde mit zur Wache genommen wo ihr eine Blutprobe entnommen wurde. Ihren Führerschein hatte die Frau schon vor einiger Zeit abgeben müssen. Ihr Autoschlüssel wurde sichergestellt. Die Frau erwartet jetzt ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs durch Fahren unter Alkoholeinfluss sowie Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

