Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Hiddingsel, Daldruper Straße/ Sondermüllcontainer brennt

Coesfeld (ots)

Am frühen Mittwochmorgen (24. Juli, gegen 5.30 Uhr) hat auf dem Gelände einer Firma an der Daldruper Straße in Hiddingsel ein Container gebrannt, in dem sich Altlackmaterialien und Filtermatten befanden. Durch die Hitzeentwicklung wurde die Fassade der angrenzenden Firmenhalle leicht beschädigt. Die Feuerwehr löschte den Brand. Personen wurden nicht verletzt. Es gibt bislang keine Hinweise auf Brandstiftung. Die Ermittlungen dauern an.

