Polizei Coesfeld

POL-COE: Billerbeck, Aulendorf/ Einbrecher stehlen Fernseher

Coesfeld (ots)

Unbekannte sind am frühen Dienstagmorgen (23. Juli) gegen 3 Uhr in ein Bauernhaus in der Billerbecker Bauerschaft Aulendorf eingedrungen. Im Wohnzimmer schraubten sie einen Fernseher von der Wand. Eine Bewohnerin sah die Täter mit einem Pkw Richtung Billerbeck davonfahren. Wer etwas beobachtet hat wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden: 02541/140

