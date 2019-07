Polizei Coesfeld

POL-COE: Kreispolizeibehörde Coesfeld/ Gestohlener Hochsitz in Dorsten gefunden

Coesfeld (ots)

Ein Anfang vergangener Woche von einem Feld in Dülmen-Merfeld verschwundener transportabler Hochsitz ist gefunden worden - in Dorsten. Ein Bekannter des Besitzers schleppte den auf einem Lkw-Anhänger montierten Hochsitz am Wochenende zunächst von einem Parkplatz an der Marler Straße in Dorsten ab. Bei dem 64-jährigen Jäger aus Marl sowie bei der Polizei waren Hinweise von Zeugen eingegangen. Der Besitzer, ein Jäger (30) aus Coesfeld, hat den Hochsitz mittlerweile zurückerhalten.

Hinweise auf den Dieb gibt es bislang nicht. Wer etwas beobachtet hat wird nach wie vor gebeten, sich bei der Polizei in Dülmen zu melden: 02594/7930

Ursprungsmeldung: Dülmen, Merfeld, Lavesumer Straße/ Hochsitz gestohlen

4,30 Meter hoch, schwer und nicht leicht zu stehlen: Der Diebstahl eines fahrbaren Hochsitzes von einem Feld an der Lavesumer Straße in Dülmen-Merfeld in Nähe der Kreisgrenze Coesfeld/Recklinghausen gibt Rätsel auf. Die Polizei hofft auf Zeugenhinweise. Am Montagabend (15. Juli, 21 Uhr) stand der auf einem einachsigen Lkw-Anhänger montierte Hochsitz noch an Ort und Stelle. Am Mittwochabend (20 Uhr) war er verschwunden. Der Besitzer, ein Jäger (30) aus Coesfeld, suchte selbst im Umkreis von 15 Kilometern - vergeblich. Dann erstattete er Anzeige bei der Polizei. Vermutlich wurde der Anhänger samt Aufbau aus Metall und Holz mit einem Trecker vom Feld gezogen. Der Wert des Geräts wird mit 5.000 Euro angegeben. Wer etwas beobachtet hat wird gebeten, sich bei der Polizei in Dülmen zu melden: 02594/7930

