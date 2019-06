Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Diebe entwenden Gartengeräte aus Holzschuppen

Finnentrop (ots)

In der Zeit von Mittwoch (26. Juni) 20 Uhr bis Donnerstag (27. Juni) 19 Uhr haben nach bisherigem Ermittlungsstand unbekannte Täter eine Holzeingangstür eines Schuppens, der an einer Jagdhütte im "Willscheidweg" in Fretter angebracht ist, aufgehebelt. Dabei entwendeten sie mehrere Gartengeräte im Wert von rund 800 Euro. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.

