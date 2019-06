Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: "Frauchen" rettet Hund vor heranfahrendem Zug

Olpe (ots)

Glück im Unglück: Bereits am Dienstagnachmittag (25. Juni) gegen 17 Uhr hat sich ein Vorfall ereignet, bei dem sowohl ein Hund als auch das dazugehörige "Frauchen" gerade noch mit dem Schrecken davon gekommen sind: Eine 51-Jährige Hundebesitzerin überquerte mit zwei angeleinten Hunden die Bahngleise im Bereich Stade. Plötzlich riss sich einer der Hunde los und blieb auf den Gleisen stehen. Zeitgleich näherte sich ein Zug, der in Fahrtrichtung Olpe unterwegs war. Der Zugfahrer erblickte sowohl die Besitzerin als auch den Hund und leitete sofort eine Notbremsung ein. Glücklicherweise konnte die Hundehalterin gerade noch rechtzeitig den Hund von den Gleisen ziehen, bevor der Zug sie und den Hund womöglich erfasst hätte. Der Ausreißer verletzte sich leicht an der Pfote, das "Frauchen" blieb unverletzt.

Obwohl dieser Vorfall noch gut ausgegangen ist, weist die Polizei daraufhin, dass das Überqueren der Gleise nicht nur (lebens-)gefährlich ist, sondern sowohl ordnungs- sowie strafrechtlich Folgen im Sinne des § 315 StGB haben kann, da es sich hierbei um einen gefährlichen Eingriff in den Bahn-,Schiffs- und Luftverkehr handelt.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Olpe

Pressestelle Kreispolizeibehörde Olpe

Telefon: 02761 9269 2200/-10

E-Mail: pressestelle.olpe@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/olpe

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell