Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Vorfahrt missachtet - zwei verletzte Personen

Finnentrop (ots)

In Rönkhausen wurden gestern (26. Juni) bei einem Verkehrsunfall zwei Verkehrsteilnehmer leicht verletzt. Eine 38-Jährige befuhr gegen 13.50 Uhr von der Straße "In der Schlade" kommend in Richtung "Hochschlade". Sie übersah einen 25-Jährigen mit seinem PKW, der die bevorrechtigte "Hochschlade" befuhr und dieser weiter folgen wollte. Im Kreuzungsbereich kam es zur Kollision zwischen den Fahrzeugen. Dabei verletzten sich beide Verkehrsteilnehmer leicht und wurden in ein Krankenhaus gebracht, das sie nach ambulanter Behandlung wieder verlassen konnten. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Der Gesamtschaden liegt bei circa 7500 Euro.

