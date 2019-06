Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall

Uslar (ots)

USLAR (stüw.) Am Montag, 24.06.2019, gegen 07.20 Uhr, kam es in Uslar, Zur Schwarzen Erde, zu einem Verkehrsunfall. Eine 59-jährige Frau aus Uslar fuhr mit einem Kraftomnibus in den Kreisverkehr aus Richtung Zur Schwarzen Erde kommend. Dabei beachtete sie nicht die Vorfahrt eines 57-jährigen Mannes aus einer Uslarer Ortschaft, der mit einem E-Bike von der Auschnippe aus Richtung Sohlinger Landstraße kommend in den Kreisverkehr fuhr. Es kam zu einem Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Der dabei entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 2.000 Euro.

