Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Polizei Einbeck sucht Hundebesitzer

Einbeck (ots)

Dassel -vo. OT Markoldendorf, Wellerser Straße, Donnerstag, 20. Juni 2019, 14.00 Uhr. Letzten Donnerstag spielte ein 8-jähriger Junge auf dem Sportplatz in der Nähe der Grundschule. Aus dem Ortskern kam plötzlich ein grauer Hund angelaufen und biss dem spielenden Kind in den linken Oberschenkel. Anschließend entfernte sich der Hund wieder in Richtung Ortsmitte. Nach Aufsuchen eines Hausarztes erstattete der Vater dann eine entsprechende Strafanzeige hier auf der Polizeiwache in Einbeck. Zu dem Hund konnte das Opfer keine weiteren Angaben machen. Die Polizei Einbeck bittet Zeugen, die zu einem freilaufenden grauen Hund im Bereich Markoldendorf etwas sagen können, sich unter der Telefonnummer 05561-94978-115 zu melden.

