Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Motorradfahrer leicht verletzt

Northeim (ots)

Kreisstraße 410 zwischen Elvershausen und Hammenstedt - Sonntag, 23.06.2019, 16.40 Uhr

HAMMENSTEDT (fal) - Am Sonntag gegen 16.40 Uhr kam es auf der Kreisstraße zwischen Hammenstedt und Elvershausen zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Motorradfahrer leicht verletzt wurde. An seiner Yamaha entstand ein Sachschaden von ca. 2.000 Euro.

Der 19 Jahre alte Nörten-Hardenberger war auf der Fahrt in Richtung Hammenstedt in einer scharfen Linkskurve auf dem unebenen Straßenbelag zu Fall gekommen. Mit dem Motorrad rutscht er geradeaus in den Grünstreifen.

Leichtverletzt wird der 19-Jährige mit einem RTW in das Northeimer Krankenhaus gefahren.

