Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Sachbeschädigung an Pkw

Northeim (ots)

37186 Moringen, Neue Straße, Samstag, 22.6.2019, 20.41 Uhr

MORINGEN (hei) - am Samstagabend, um 20.41 Uhr hörte eine aufmerksame Anwohnerin in der Neuen Straße mehrere Knallgeräusche an den dort geparkten Pkw. Auf der Straße beobachte sie zwei männliche Personen, die sich fußläufig in Richtung Methestraße entfernten. Durch die eingesetzten Beamten wurden vor Ort sechs geparkte Pkw am Fahrbahnrand festgestellt, bei denen die Außenspiegel an der Gehwegseite angeklappt waren. An einem Fahrzeug war der Spiegel abgebrochen, wodurch ein Schaden von ca. 300,- Euro entstanden ist. Eine der beiden männlichen Personen kehrte kurze Zeit später zum Tatort zurück und konnte vor Ort schließlich angetroffen werden. Die zweite Person ist bislang nicht bekannt. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung wurde eingeleitet. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können werden gebeten, sich bei der Polizei Northeim oder Moringen zu melden (Tel. 05551/7005-0 oder 05554-2282).

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Northeim

Pressestelle



Telefon: 05551/7005 200

Fax: 05551/7005 250

E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell