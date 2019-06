Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Unfallflucht

Northeim (ots)

37154 Northeim, Am Posthof, Freitag 21.6.2019, 18.30 Uhr bis Samstag, 22.6.2019, 09.30 Uhr

NORTHEIM (hei) - Am Freitag 21.6.2019, um 18.30 Uhr stellte ein 55-jähriger Fahrzeugführer aus Northeim seinen Pkw Toyota Am Posthof, am rechten Fahrbahnrand in Fahrtrichtung Theodor-Heuss-Ring ab. Als er am Samstag, 22.6.2019, gegen 09.30 Uhr zurückkehrte, stellte er eine frische Beschädigung an der Fahrertür fest, die auf ein schwarzes Verursacherfahrzeug hindeutet. Ein Unfallverursacher gab sich bislang nicht zu erkennen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 2.000 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können werden gebeten, sich bei der Polizei Northeim zu melden (Tel. 05551/7005-0).

