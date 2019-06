Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Auffahrunfall - sechs Fahrzeuginsassen leicht verletzt

Northeim (ots)

Northeim, Harztor - Sonntag, 23.06.2019, 16.10 Uhr

NORTHEIM (fal) - Am Sonntag gegen 16.10 Uhr kam es auf der Straße Harztor in Northeim zu einem Auffahrunfall, bei dem in vier verunfallten Autos insgesamt sechs Personen leicht verletzt wurden. Drei Fahrzeuge waren anschließend nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Eine 30 Jahre alte Northeimerin war mit ihrem VW auf der Bundesstraße in Richtung Hammenstedt unterwegs. Vor der Einmündung zum Friedhofsparkplatz bemerkte sie die drei vor ihr auf der Straße stehende Pkw zu spät. Ungebremst prallte sie auf das Heck eines VW Golfs. Durch die Wucht des Aufpralls wurden noch ein Skoda und ein Opel beschädigt.

