Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Frei laufendes Rind im Bereich einer Landestraße

Einbeck (ots)

Dassel -vo. Landesstraße 580, Montag, 24. Juni 2019, 21.32 Uhr. Zwischen Juliusmühle und Markoldendorf wurde der Polizei ein freilaufendes Rind gemeldet, welches sich immer wieder in Richtung der Straße orientierte. Da sich das Rind so nicht einfangen ließ wurde ein Tierarzt hinzugezogen, der das Rind betäubte. Anschließend transportierte der Eigentümer das Rind zurück zu seinem Stall. Da die Gefahr bestand, dass das Rind in den laufenden Fahrzeugverkehr hineinlaufen würde, wurde die Landestraße für den Zeitpunkt des Einfangens und Abtransportes für ca. eine Stunde gesperrt.

