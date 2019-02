Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Koblenzer Seniorin ertappt Dieb

Koblenz (ots)

Am Montag, 18.02.2019, wurde der Polizei gegen 14.00 Uhr ein Diebstahl in einer Wohnung im Platanenweg in Koblenz gemeldet. Die Bewohnerin hatte ihr Haus für einen kurzen Moment verlassen und dabei die Terrassentür nur angelehnt. Als sie ins Haus zurückging, bemerkte sie einen fremden Mann in ihrer Wohnung. Dieser trat sofort die Flucht an. Soweit bislang bekannt, wurde aus der Geldbörse der Frau ein zweistelliger Bargeldbetrag gestohlen. Der Täter wurde wie folgt beschrieben: zwischen 20 und 25 Jahre alt, gepflegte Erscheinung, dunkle Haare, dunkel gekleidet, trug einen Rucksack. Nach der Tat flüchtete er auf einem Rennrad. Hinweise bitte an die Polizei Koblenz, 0261-1030.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Koblenz



Telefon: 0261-103-2013, Georg

E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.koblenz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell