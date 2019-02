Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Pressemeldung für die Stadt Koblenz vom Wochenende

Koblenz (ots)

Fahrradfahrer beim Abbiegen übersehen Am 15.02.2019, 13:37 Uhr, wartete ein 79-jähriger Pkw-Fahrer auf der B9 an der Kreuzung Laubach/Römerstraße um nach rechts abzubiegen. Als die Ampel grün wurde übersah er beim Abbiegevorgang einen in Höhe der Beifahrertür stehenden 53-jährigen Radfahrer, welcher seine Fahrt geradeaus fortsetzen wollte. Es kam zum Zusammenstoß, wobei hier der Radfahrer auf die Motorhaube fiel, ca. 3 Meter mitgenommen wurde und anschließend rücklings auf den Boden aufschlug. Der Radfahrer wurde mit mittelschweren Verletzungen in ein Koblenzer Krankenhaus verbracht. An den Fahrzeugen entstand ein geringer Sachschaden.

Festnahme von Einbrechern Am 15.02.2019, gegen 23:00 Uhr, konnten nach Hinweisen von Anwohner zwei 17-Jährige auf frischer Tat beim Einbruch in ein Fahrradlager in Koblenz-Rauental festgenommen werden. Sie waren über einen ca. 3m hohen Zaun gestiegen, hatte sich Zutritt zum Lager verschafft und Fahrradteile schon in einem mitgeführten Rucksack verstaut. Beide wurden zur hiesigen Dienststelle verbracht und nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen an die Erziehungsberechtigten übergeben. Das Diebesgut und das Einbruchswerkzeug wurden sichergestellt.

