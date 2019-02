Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Koblenz: Einbruch in Neubau

Koblenz (ots)

In der Zeit zwischen Samstag, 16.02.2019, 15.00 Uhr und Montag, 18.02.2019, 08.30 Uhr, wurde in einen Rohbau in der Simrockstraße eingebrochen. In der Tiefgarage des Hauses wurden mehrere Stahltüren von Kellerräumen aufgebrochen. Aus einem der Räume wurden Heizungs-Installationsmaterial und Werkzeugmaschinen gestohlen. Laut vorläufigen Schätzungen beläuft sich der Schaden auf rund 5000 Euro. Hinweise bitte an die Polizei Koblenz, 0261-1030.

