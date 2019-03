Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Gurtmuffel und Handynutzung bei Verkehrskontrollen festgestellt

Wittlich (ots)

Beamte der Polizeiinspektion Wittlich führten am gestrigen Mittwoch, den 13.03.2019, Verkehrskontrollen im Stadtgebiet Wittlichs durch. Im Zeitraum von 09- 15:30 Uhr wurden Fahrzeuge in der Karrstraße, der Justus-von Liebig-Straße und im Talweg/Gerberstraße angehalten und kontrolliert. 7 PKW Fahrer waren nicht angeschnallt und 2 hielten während des Autofahrens ihr Mobiltelefon in der Hand. Zudem wurden 7 Fahrzeugführer in der Karrstraße verwarnt, da sie gegen das Durchfahrtsverbot (vom Parkplatz aus) verstoßen haben.

