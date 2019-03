Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Gefährdung des Straßenverkehrs durch riskantes Überholmanöver

Daun (ots)

Am Dienstagmorgen, 12.03.2019, 7:05 Uhr, überholte der Fahrer eines VW-Beetle auf der L 28 von Kirchweiler in Richtung Daun einen anderen Pkw, obwohl dieser die Strecke nach Angaben von Zeugen nicht habe überblicken können. Dadurch dürfte der Fahrer des VW-Beetle den entgegenkommenden Pkw übersehen haben. Der Pkw des Gegenverkehrs (möglicherweise ein dunkler VW) habe fast bis zum Stillstand abbremsen müssen. Dem Fahrer des VW-Beetle gelang es dadurch geradeso, nach dem Überholmanöver wieder auf seine Spur zu wechseln. Nach Angaben von Zeugen seien nur wenige Meter Platz gewesen. Weitere Zeugen, insbesondere der/die Fahrer/in des entgegenkommenden Pkw mögen sich bitte mit der Polizei Daun, 06502 9626-0, in Verbindung setzen.

