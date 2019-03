Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Fahndungsmaßnahmen der Polizei im Stadtgebiet

Wittlich (ots)

Unter Leitung der Polizeiinspektion Wittlich fanden im Laufe des heutigen Morgens Fahndungsmaßnahmen im Stadtgebiet Wittlichs statt. Ein 35 jähriger Wittlicher Bürger randalierte in der Wohnung seiner Eltern und beschädigte mit einer Kreuzhacke ein Kraftfahrzeug. Anschließend floh der Mann mit der Hacke in Richtung Innenstadt. Da man von Seiten der Polizei von einem enormen Gefahrenpotential ausging, beteiligten sich Kräfte von Spezialeinheiten an der Fahndung. Letztlich gelang es, den Mann in Gewahrsam zu nehmen und ärztlicher Hilfe zuzuführen.

Sienkiewicz, POR, Polizeiinspektion Wittlich

