Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: PRESSEDIENST POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER Polizeiinspektion Daun Daun - Montag, 11. März 2019

Wittlich (ots)

Ereignis: Sachbeschädigung an Fahrzeugen

Ort: Daun, Parkplatz HIT Markt oder Parkplatz Feriendorf Dronkehof

Zeit: Freitag 08.03.-Samastag. 09.03.2019

Bislang unbekannte Täter zerkratzten in dem o.g. Zeitraum den Lack eines Pkw der Marke Toyota nahezu über die gesamte Fahrzeuglänge. Der Pkw stand in dem Tatzeitraum kurzzeitig auf dem Parkplatz des HIT-Marktes in Daun und auf dem Parkplatz des Feriendorfes Dronkehof/Daun. Es entstand ein hoher Sachschaden.

Ereignis: Sturm über der Eifel

Ort: Ganzer Vulkaneifelkreis

Zeit: Sonntagnachmittag

Am Sonntag ab 13.00 h gingen bei der PI Daun eine Vielzahl von Schadensmeldungen ein, die auf den Sturm zurückzuführen waren. Aus dem gesamten Dienstgebiet wurden umgestürzte Bäume gemeldet, die auf die Straßen gefallen waren. Bei Schutz, auf der K 6 stürzt ein Baum auf einen fahrenden Pkw. Es bleibt es bei einem Sachschaden. Der 33-jährige Fahrer bleibt zum Glück unverletzt. Ein anderer Pkw, der die gleiche Strecke befährt, wird durch einen herabfallenden Ast beschädigt In der Wochenendstr. in Schutz stürzt ein Baum von einem Grundstück auf einen geparkten Pkw. Es entstand ebenfalls hoher Sachschaden. In Daun stürzt ein Baum auf ein Gebäude des Dronkehofes. Es entstand ein Schaden von ca. 10.000 Euro. Bei Kirchweiler stürzt eine Fichte in der Hauptstr. auf das benachbarte Grundstück. Es kommt zu keinem weiteren Sachschaden. Ein geparkter Pkw auf dem Parkplatz des Golf-Clubs Eifel e.V bei Hillesheim wurde durch eine abgebrochene Spitze einer Fichte erheblich beschädigt. In Kelberg, in der Bergstraße fielen Schieferplatten, die sich von einem Kamin gelöst hatten auf zwei parkenden Pkw, die dadurch beschädigt wurden.

Das Dach der Berufsschule in Gerolstein, in der Sarresdorfer Str. wurde durch den Sturm erheblich beschädigt. Aufgrund des Sturmes wurden die Sicherungsarbeiten am Dach erheblich beeinträchtigt. Um weiteren Schaden zu verhindern, musste in den Abendstunden die Sarresdorfer Str. komplett für den fließenden Verkehr gesperrt werden. Zwischenzeitlich konnten die Sicherungsarbeiten durchgeführt und die Straße für den Verkehr freigegeben werden. Auch dürfte ein hoher Sachschaden entstanden sein.

Ereignis: Diebstahl aus Pkw

Ort: Mehren, Friedhof Str.

Zeit: 10.03.2019, 18.00 - 11.03.2019, 05:15

Bislang unbekannte Täter schlugen die Seitenscheibe eine geparkten Pkw der Marke VW ein. Anschließend entwendeten die Täter die im Pkw liegende Geldbörse. Die Polizei bittet die Bevölkerung darum, keine Wertsachen sichtbar im unbewachten Pkw liegen zu lassen

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Wittlich

Elmar Blasius, Polizeihauptkommissar

Polizeiinspektion Daun

Mainzer Straße 19

54550 Daun





Telefon: 06571-9152-0

www.polizei.rlp.de/pd.wittlich



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell