Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Quintett beraubt 19-jährigen Gelsenkirchener

Gelsenkirchen (ots)

Nach einem Raub am Mittwochabend, 19.06.2019, sucht die Polizei nach den fünf unbekannten Tätern. Sie entrissen einem 19-Jährigen aus Gelsenkirchen gegen 18 Uhr an der Straße Zum Ehrenmal in Buer seinen Rucksack. Nachdem sie das Bargeld aus dem Rucksack herausgenommen hatten, gaben sie dem Gelsenkirchener diesen zurück. Anschließend flüchtete das Quintett zu Fuß in unbekannte Richtung.

Der erste Täter ist circa 1,80 Meter groß, trug dunkle Kleidung und eine dunkle Baseballkappe. Er hat einen Vollbart und spricht akzentfreies Deutsch. Der zweite Mann soll etwa 1,75 Meter groß sein, dunkle Haare und einen Vollbart haben und ebenfalls dunkel gekleidet gewesen sein. Der dritte Gesuchte war auch circa 1,75 Meter groß, trug eine Baseballkappe und dunkle Kleidung. Zu den beiden weiteren Tätern konnte der 19-Jährige keine Angaben machen. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Hinweise zu den flüchtigen Tätern geben oder deren Aufenthaltsort nennen können. Sachdienliche Hinweise bitte unter den Rufnummern 0209/365-8112 (Kriminalkommissariat 21) oder -8240 (Kriminalwache).

Rückfragen bitte an:



Polizei Gelsenkirchen

Merle Mokwa

Telefon: 0209/365-2011

E-Mail: merle.mokwa@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell