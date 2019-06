Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Verkehrsunfall mit schwerem Personenschaden

Gelsenkirchen (ots)

Am 19.06.2019 gegen 13:00 Uhr kam es im Ortsteil Altstadt an der Kreuzung Florastraße / Overwegstraße zu einem Auffahrunfall, bei dem eine Gelsenkirchenerin schwer verletzt wurde. Zuvor hatte sie die Florastraße in Richtung Essen befahren und wollte dann nach rechts auf die Overwegstraße abbiegen. Verkehrsbedingt musste sie dabei ihr Auto abbremsen. Der hinter ihr fahrende 30-jährige Unfallverursacher bemerkte dies zu spät und fuhr auf. Nach Erstversorgung vor Ort wurde die 43-jährige Unfallbeteiligte zur stationären Behandlung in ein örtliches Krankenhaus gebracht.

Rückfragen bitte an:



Polizei Gelsenkirchen

Leitstelle

EPHK Wieschermann

Telefon: 0209/365 2160

E-Mail: leitstelle.gelsenkirchen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell