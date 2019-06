Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Verkehrsunfall in Horst mit verletztem Radfahrer

Gelsenkirchen (ots)

Gestern, am 18.06.2019, kam es gegen 16.40 Uhr zu einem Unfall zwischen einem Pedelec und einem Pkw. Ein 61-jähriger Gelsenkirchener befuhr mit seinem Pkw die Grabbestraße in Fahrtrichtung Industriestraße. Kurz vor dem Kreuzungsbereich Industriestraße/Grabbestraße vergewisserte er sich, dass er die Kreuzung geradeaus passieren kann. Mitten auf der Kreuzung kam es dann plötzlich zu einem Zusammenstoß mit einem Fahrradfahrer. Zeugen berichteten, dass der Pedelecfahrer, ein 20-jähriger Gelsenkirchener, den Pkw übersehen habe und entgegen der Einbahnstraße gefahren sei. Der Fahrradfahrer stürzte und verletzte sich leicht. Rettungskräfte versorgten den 20-Jährigen vor Ort und brachten ihn dann zur ambulanten Behandlung in ein örtliches Krankenhaus. Die Polizei sperrte für die Dauer der Unfallaufnahme die anliegenden Straßen.

