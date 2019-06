Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Vier Leichtverletzte und hoher Sachschaden nach Verkehrsunfall

Gelsenkirchen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am heutigen Dienstagmorgen im Kreuzungsbereich Kurt-Schumacher-Straße und Emil-Zimmermann-Allee in Erle sind vier Menschen leicht verletzt worden. zudem ist ein erheblicher Sachschaden entstanden. Um acht Uhr kam es zunächst zum Zusammenstoß zwischen dem Auto eines 49-jährigen Mannes und einer Straßenbahn der Linie 302, die in Richtung Buer unterwegs war. Der Gelsenkirchener wollte der von der Kurt-Schumacher-Straße nach links in die Emil-Zimmermann-Allee abbiegen. Durch die Wucht des Zusammenpralls mit der Bahn wurde der Wagen zurück auf die Kurt-Schumacher-Straße geschleudert. Dort konnten zwei weitere Fahrzeugführer nicht mehr rechtzeitig bremsen und kollidierten mit dem Wagen des 49-Jährigen. Vier Personen wurden durch den Rettungsdienst zur ambulanten Behandlung in örtliche Krankenhäuser gebracht. Für die Dauer der Unfallaufnahme sperrte die Polizei den Verkehr auf der Kurt-Schumacher-Straße in Fahrtrichtung Norden und lenkte andere Verkehrsströme zeitweilig um. Im Berufsverkehr kam es dadurch zu erheblichen Beeinträchtigungen. Die Beamten haben die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.

