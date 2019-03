Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Schlägerei fordert zwei leicht Verletzte

Daaden (ots)

Am Freitag, 15.03.2019 kam es gegen 23:45 Uhr in einer Daadener Gaststätte zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem alkoholisierten Gast und dem Gastwirt. Nachdem der Gast den Wirt in den Räumlichkeiten angriff und verletzte, verlagerte sich das Geschehen vor das Gebäude. Hier schlug der Wirt diesen Gast mit einem Teleskopschlagstock. Die Kontrahenten wurden leicht verletzt, der Schlagstock von der Polizei sichergestellt. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Betzdorf



Telefon: 02741/926-0

pibetzdorf.wache@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell