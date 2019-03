Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfall mit drei Verletzten und hohem Sachschaden

Daaden (ots)

Am Freitag, 15.03.2019, 14:05 Uhr kam es in Daaden, an der Einmündung Im Schützenhof / Hachenburger Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein 43jähriger Führer eines PKW fuhr auf einen verkehrsbedingt haltenden Kleinwagen einer 54jährigen Fahrerin auf, hierdurch bedingt wurde der Kleinwagen über den Einmündungsbereich geschleudert und kam in einem Schaufenster eines gegenüberliegenden Geschäftes zum Stehen. Es wurden bei dem Zusammenstoß drei Personen verletzt, die ambulant im Krankenhaus Kirchen behandelt werden mussten. Der entstandene Sachschaden wird insgesamt auf 29000 Euro geschätzt. Beim Unfallverursacher wurde eine Blutprobe entnommen, da der Verdacht auf Medikamenten- und/oder Drogenbeeinflussung bestand.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Betzdorf



Telefon: 02741/926-0



pibetzdorf.wache@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell