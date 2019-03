POL-PDNR: Pressemeldung der PI Straßenhaus vom 15.03.2019

Polizeidirektion Neuwied/Rhein

Container in Melsbach wurde zweimal aufgebrochen

Melsbach - Sowohl in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, als auch, in der Nacht von Donnerstag auf Freitag, wurde in einen Baustellencontainer, der in der Mittelstraße abgestellt war eingebrochen. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise bei der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de, zu melden.

Unfallflucht durch Rollstuhlfahrer in Asbach

Asbach - Am Donnerstag, dem 14.03.2019 hatte ein 69-jähriger Pkw-Fahrer seinen Pkw, berechtigt auf einem Behindertenparkplatz an der Hospitalstraße, in Asbach abgestellt. Gegen 14 Uhr fuhr ein elektrischer Rollstuhl über den Gehweg und beschädigte den Pkw. Der Rollstuhlfahrer reagierte nicht auf eine Ansprache des Geschädigten und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise bei der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de, zu melden.

