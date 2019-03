Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Wissen - Bad Wildungen - Erledigung einer Vermisstenfahndung

Die Suche und Fahndung nach dem vermissten 77jährigen Mann aus Wissen kann eingestellt werden. Die vermisste Person ist offensichtlich mit seinem Pkw bis nach Bad Wildungen gefahren. Dieser Ort war ihm aufgrund eines früheren Aufenthaltes bekannt. Bei einem Autohaus fragte er nach Benzin und wandte sich anschließend mit einem weiteren Anliegen an Polizeibeamte in der Polizeistation in Bad Wildungen. Da der Mann einen verwirrten Eindruck hinterließ, wurde die Person und das mitgeführte Fahrzeug überprüft. Dabei stellten die Polizeibeamten fest, dass der Mann als vermisst galt. Die Angehörigen wurden bereits über den Umstand informiert. Sie freuten sich darüber, dass sie den Mann wohlbehalten in Bad Wildungen abholen können.

