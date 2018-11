POL-RT: Nach räuberischem Diebstahl in Haft (Leinfelden-Echterdingen)

Reutlingen (ots) - Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Stuttgart und des Polizeipräsidiums Reutlingen

Leinfelden-Echterdingen (ES):

Wegen Verdachts des räuberischen Diebstahls ermitteln die Staatsanwaltschaft Stuttgart und die Kriminalpolizeidirektion Esslingen gegen einen 59-jährigen Kolumbianer und seinen 28-jährigen Komplizen aus Costa Rica. Den zwei Männern wird vorgeworfen, am Samstag auf der Schmuckmesse versucht zu haben, zwei teure Ringe zu stehlen. Beide befinden sich zwischenzeitlich in Untersuchungshaft.

Am Samstagnachmittag, gegen 15.45 Uhr, wurde die Polizei alarmiert, nachdem zwei Männer versucht hatten, an einem Messestand zwei Ringe im Gesamtwert von etwa 36.000 Euro zu stehlen. Die 61 Jahre alte Standbetreiberin bemerkte den Diebstahl und wollte den 28-jährigen Tatverdächtigen festhalten. Mit Schlägen und Tritten versuchte sich dieser loszureißen und mit den Ringen zu flüchten, konnten jedoch mit Hilfe mehrerer Passanten und dem Sicherheitsdienst festgehalten und der Polizei übergeben werden. Bei der Rangelei erlitt die Standbetreiberin leichte Verletzungen. Beide Männer, die sich illegal in der Bundesrepublik aufhalten und hier keinen festen Wohnsitz haben, wurden vorläufig festgenommen.

Die Beschuldigten wurden am Sonntagmittag dem Haftrichter beim Amtsgericht in Nürtingen vorgeführt. Dieser erließ die von der Staatsanwaltschaft Stuttgart beantragten Haftbefehle und setzte sie in Vollzug. Die beiden Männer wurden in Justizvollzugsanstalten eingeliefert. (cw)

