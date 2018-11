POL-RT: Renitenter Fahrgast; Einbruch in Wohnhaus und Gaststätte;

Reutlingen (ots) - Beleidigung und Widerstand durch Fahrgast

Zu Beleidigungen und einem anschließenden Widerstand gegen Polizeibeamte ist es am Montagvormittag an einer Bushaltestelle in der Betzinger Auchterstraße gekommen. Ein 41 Jahre alter Fahrgast war gegen zehn Uhr an der Haltestelle in den wartenden Linienbus eingestiegen und hatte dabei bereits den 46 Jahre alten Busfahrer beleidigt. Dieser weigerte sich anschließend aus Sicherheitsgründen den Fahrgast zu befördern und forderte ihn auf, den Bus zu verlassen. Dieser blieb jedoch im Fahrzeug. Die vom Fahrer hinzugerufenen Polizeibeamten konnten den 41-Jährigen auch nicht dazu überreden den Bus zu verlassen. Da sich der Mann zudem nicht ausweisen konnte, sollte er aus dem Bus gebracht werden. Dagegen wehrte er sich so vehement, dass er zwangsweise aus dem Fahrzeug gebracht werden und ihm schließlich Handschellen angelegt werden mussten. Der Bus konnte seine Fahrt anschließend fortsetzen. Durch den Widerstand wurden zwei Polizeibeamte leicht verletzt. Der 41 Jahre alte Mann wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen auf der Dienststelle wieder auf freien Fuß gesetzt. Gegen ihn wurde Anzeige wegen Beleidigung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte erstattet. (jw)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Einbruch in Wohnhaus

Ein unbekannter Täter ist in der Zeit von Sonntag, 13 Uhr, auf Montag, 09.30 Uhr, in ein Wohnhaus im Echterdinger Barbaraweg eingebrochen. Er hebelte die Terrassentür auf und gelangte so ins Innere des Gebäudes. Dort durchsuchte er die Räumlichkeiten und nahm unter anderem auch Schmuck mit. Der genaue Wert des Diebesgutes ist noch nicht bekannt. Der Polizeiposten Leinfelden-Echterdingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (jw)

Ammerbuch (TÜ): In Sportheim eingebrochen

In der Zeit zwischen Sonntag, 15 Uhr, und Montag, 7.20 Uhr, ist in ein Sportheim in Pfäffingen eingebrochen worden. Ein bislang unbekannter Täter schlug auf der Rückseite der Gaststätte in der Straße In der Au eine Fensterscheibe ein. Im Inneren wurden die Räumlichkeiten durchsucht. Ersten Erkenntnissen nach erlangte der Einbrecher kein Diebesgut. Der Schaden an dem Fenster beläuft sich auf zirka 500 Euro. Der Polizeiposten Ammerbuch hat die Ermittlungen aufgenommen. (ms)

