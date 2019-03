Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Versuchter Handtaschenraub am Bahnsteig

Bad Kreuznach (ots)

Am Donnerstag, 21.03.2019, ereignete sich gegen 15 Uhr am Gleis 1 des Bad Kreuznacher Bahnhofs ein versuchter Handtaschenraub zum Nachteil einer 19-jährigen Frau. Der bisher unbekannte männliche Täter schien verwirrt und verwickelte die Geschädigte zunächst in ein Gespräch. Dann schlug er ihr mit der Faust auf den Oberarm und versuchte anschließend, ihr die mitgeführte Handtasche zu entreißen. Nachdem dieser Versuch misslungen war, ließ der Mann von seinem Vorhaben ab und flüchtete schnellen Schrittes in Richtung Europaplatz. Die Tat wurde erst einige Stunden später bei der Polizei angezeigt.

Täterbeschreibung: ca. 1,70m groß, etwa 30 Jahre alt, kräftige Statur, kurze braune Haare, trug eine Brille mit hellem Gestell, bekleidet mit schwarzer Jeans und dunkler Jacke, führte einen schwarzen Rucksack mit sich. Zudem soll der Unbekannte einen Schlüsselbund in Brusthöhe um den Hals getragen haben.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Bad Kreuznach unter der Telefonnummer 0671 8811-0 entgegen.

