Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Drei Verletzte nach Verkehrsunfall in Rotthausen

Gelsenkirchen (ots)

Samstag, 15.06.2019, 20:50 Uhr, Gelsenkirchen-Rotthausen, Mechtenbergstraße/Weindorfstraße:

Beim Versuch eines 55-jährigen Gelsenkircheners, die Mechtenbergstraße von der Weindorfstraße aus kommend mit seinem Pkw zu überqueren, kam es zum Zusammenstoß mit dem Pkw eines 29-jährigen Gelsenkircheners, der die Mechtenbergstraße in Richtung "Am Dahlbusch" befuhr.

Während sich der 55-jährige leicht verletzte, verbleiben der vorfahrtberechtigte 29-jährige und sein 26-jähriger Mitfahrer stationär in Gelsenkirchener Krankenhäusern. An den nicht mehr fahrbereiten Pkw entstand Sachschaden in Höhe von ca. 65.000 Euro.

Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an.

