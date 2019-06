Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Zwei Verkehrsunfälle mit schwerverletzten Kindern

Gelsenkirchen (ots)

Am Sonntag, 16.06.2019, gegen 13.30 Uhr, kam es in Gelsenkirchen-Altstadt an der Hauptstraße zu einer Kollision zwischen einem sechsjährigen Jungen und einem Autofahrer. Der 20-jährige Gelsenkirchener befuhr die Hauptstraße in Richtung Emilienstraße. Dort nahm er bereits spielende Kinder auf dem Gehweg wahr und fuhr langsamer. Plötzlich rannte ein Kind auf die Fahrbahn und der Gelsenkirchener konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen. Ein Rettungswagen brachte den sechsjährige Jungen in ein örtliches Krankenhaus, wo er stationär verblieb. Am frühen Abend, gegen 18.00 Uhr, ereignete sich in Rotthausen ein weiterer Unfall mit einem Kind. Eine 17-jährige Gelsenkirchenerin befuhr im Rahmen des begleiteten Fahrens mit ihrem Vater die Mechtenbergstraße in Richtung Brüggemannstraße. In Höhe der Weindorfstraße fuhr plötzlich ein neunjähriges Kind auf einem Fahrrad vom Gehweg auf die Fahrbahn, ohne auf den Verkehr zu achten. Trotz sofortiger Vollbremsung der Gelsenkirchenerin kam es zum Zusammenstoß mit dem Kind. Der Rettungswagen brachte auch diesen Jungen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.

