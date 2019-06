Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Enkeltrickbetrüger scheitern

Nur knapp einem Betrug entgangen ist eine betagte Frau, die am Donnerstag mehrmals von ihrer angeblichen Schwiegertochter angerufen wurde, die vorgab, für den Kauf einer Wohnung 10.000 Euro zu benötigen. Nachdem die Angerufene zu ihrem Geldinstitut gegangen war und dort die geforderte Summe abgehoben hatte, meldete sich am Nachmittag die Anruferin wieder und teilte mit, dass sie das Geld nicht persönlich abholen könne und deshalb ein Kurier vorbeikomme. Dieser stand dann auch bereits vor der Haustür der Frau, entfernte sich dann aber wieder, als eine Familienangehörige nach Hause kam. Diese verständigte anschließend die Polizei. Der Geldabholer wurde wie folgt beschrieben: 40 bis 50 Jahre alt, ca. 170 cm groß, kräftige, muskulöse Statur, kurze dunkle Haare, dunkler Dreitagebart, trug kurze dunkle Hosen und ein dunkles T-Shirt mit auffälligen Bündchen an den Ärmeln. Personen, denen der Mann in der Pacellistraße oder der näheren Umgebung aufgefallen ist, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Friedrichshafen, Tel. 07541/701-0, in Verbindung zu setzen.

Friedrichshafen

Mit Drogen ertappt

Bei einer Streifenfahrt konnten Beamte des Polizeireviers in Kluftern einen 22-jährigen Mann feststellen, der gerade einen Joint rauchte. Bei seiner Überprüfung fanden die Polizisten in einer mitgeführten Tasche des Tatverdächtigen mehrere Gramm Cannabis und über 80 Ecstasy-Tabletten. Der 22-Jährige hat sich nun wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz zu verantworten. Das Rauschgift wurde von den Beamten sichergestellt.

Friedrichshafen

Trickdiebe erbeuten Bargeld

Während eine 51-jährige Frau am Donnerstagmittag gegen 12 Uhr auf dem Parkplatz des Bodenseecenters im Bereich des Zugangs zum OBI ihr Auto belud, wurde sie von einem angeblich taubstummen Pärchen zu einer Spende für eine Behinderteneinrichtung animiert. Nachdem sie dies abgelehnt und ihre Waren im Auto verstaut hatte, bemerkte sie, dass aus ihrer im Einkaufswagen befindlichen Handtasche der Geldbeutel entwendet worden war. Während sie diesen unter ihrem Pkw liegend wieder auffinden konnte, fehlte das Bargeld in Höhe von etwa 80 Euro. Die Spendensammler beschrieb die Geschädigte wie folgt: Der Mann ist 20 bis 25 Jahre alt und ca. 175 cm groß, er hat kurze dunkle Haare, trug Jeans und eine schwarz/weiße Basecap. Seine Begleiterin ist ungefähr gleich alt, korpulent und hat kurze dunkelbraun bis schwarze Haare. Personen, denen das Pärchen auf dem Parkplatz aufgefallen ist, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Friedrichshafen, Tel. 07541/701-0, zu melden.

Friedrichshafen

Sachbeschädigung und Beleidigung

Völlig ausgerastet ist ein 17-Jähriger in der Nacht zum heutigen Freitag, nachdem er offensichtlich Probleme mit seiner Freundin hatte. Der Jugendliche schlug in Höhe des Gebäudes Meersburger Straße 18 mit der Faust auf zwei geparkte Autos ein, die dabei beschädigt wurden. Gegenüber Beamten des Polizeireviers, die von Zeugen verständigt worden waren, verhielt sich der Tatverdächtige überhaupt nicht kooperativ und beleidigte obendrein die Polizisten. Es ist nicht ausgeschlossen, dass der 17-Jährige, der sich leicht verletzt hatte, aber eine Behandlung durch den Rettungsdienst ablehnte, noch weitere Fahrzeuge beschädigt hat. Der Jugendliche hat sich nun wegen Sachbeschädigung und Beleidigung zu verantworten.

Friedrichshafen

Alkoholgelage und Fahrraddiebstahl

Nach dem Hinweis eines Zeugen konnten Beamte des Polizeireviers am Donnerstagabend gegen 20 Uhr zwischen dem Schulhof in der Ailinger Fohlenstraße und dem Rathaus eine Gruppe von Jugendlichen feststellen, die zuvor lautstark auf dem Schulhof dem Alkohol zugesprochen hatte und noch einen Kasten Bier mit sich führte. Ein 18-Jähriger überwand ferner gewaltsam das Schloss eines Fahrrades und fuhr anschließend mit dem Rad weg. Zwei Jugendliche im Alter von 14 und 15 Jahren, deren Alkoholtest 1,2 bzw. 1,5 Promille ergab, wurden von den Polizisten in Gewahrsam genommen und zur Dienststelle gebracht, wo sie von ihren Eltern abgeholt wurden. Den anderen Jugendlichen wurde ein Platzverweis erteilt, der 18-Jährige hat sich darüber hinaus wegen des Fahrraddiebstahls zu verantworten.

Friedrichshafen

Autofahrer erfasst Radfahrerin

Beim Einfahren in den Kreisverkehr Riedlepark-/Charlottenstraße übersah ein 32-jähriger Pkw-Lenker eine 46-jährige Radfahrerin, die sich bereits im Kreisverkehr befand. Bei der Kollision mit dem Auto stürzte die Frau auf die Motorhaube des Pkw. Da die Radfahrerin über Schmerzen im Nacken- und Rückenbereich klagte, wurde sie vom Rettungsdienst zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden von rund 2.500 Euro.

Friedrichshafen

Kind prallt gegen Auto

Zum Glück nur leichte Verletzungen hat sich ein siebenjähriges Mädchen am Donnerstagvormittag gegen 11.40 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf dem Parkplatz Hinterer Hafen zugezogen. Das Kind war zwischen zwei Reisebussen durchgefahren und gegen den Pkw einer 18-jährigen Autofahrerin geprallt, die ordnungsgemäß den Parkplatz befuhr.

Friedrichshafen

Gestürzte Radfahrerin

Mit einer Kopfplatzwunde musste eine 47-jährige Radfahrerin am Donnerstagnachmittag kurz vor 16.00 Uhr vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. Die Frau, die keinen Fahrradhelm trug, befuhr den Parkplatz eines Hotels an der Ailinger Straße in Richtung FN-Ost und stürzte aus bislang unbekannter Ursache mit ihrem Fahrrad.

Kressbronn

Alkoholisierter Autofahrer

Deutlich einen über den Durst getrunken hatte ein 50-jähriger Autofahrer, der in der Nacht zum heutigen Freitag gegen 01.20 Uhr von einer Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Friedrichshafen in der Bahnhofstraße angehalten und kontrolliert wurde. Nach einem Atemalkoholtest, der 1,2 Promille ergab, veranlassten die Beamten bei dem Pkw-Lenker im Krankenhaus die Entnahme einer Blutprobe, untersagen die Weiterfahrt und stellten den Führerschein sicher.

Oberteuringen

Schwer verletzter Motorradfahrer

Schwere Verletzungen hat sich ein 33-jähriger Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall zugezogen, der sich am Donnerstagnachmittag gegen 15.45 Uhr auf der K 7735 (Teuringer Straße) ereignete. Der Mann hatte die Kreisstraße von Bitzenhofen kommend in Richtung Unterteuringen befahren, als auf einem geraden Teilstück ein vorausfahrender Pkw-Lenker einen ortsunkundigen Autofahrer überholte, der langsamer fuhr. Der Motorradfahrer überholte unmittelbar danach ebenfalls den Pkw und das Fahrzeug des vorherigen Überholers. Obwohl der 33-Jährige den Überholvorgang vor einer beginnenden Rechtskurve abgeschlossen hatte, kam er vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit nach links von der Fahrbahn ab. Dort fuhr der Motorradlenker etwa 100 Meter im Straßengraben und überschlug sich mit seiner Maschine, die schließlich mitten auf der Straße zum Liegen kam. Während der 33-Jährige vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht wurde, musste die Freiwillige Feuerwehr die Fahrbahn von ausgelaufenen Betriebsstoffen reinigen. Das Motorrad, an dem ein Sachschaden von rund 5.000 Euro entstand, wurde von einem Abschleppdienst aufgeladen und abtransportiert. Während der Einsatzmaßnahmen war die Kreisstraße bis 17.40 Uhr gesperrt, der Verkehr wurde örtlich umgeleitet.

Tettnang

Schwer verletzter Pedelec-Fahrer

Mit schweren Kopfverletzungen musste ein 74-jähriger Pedelec-Fahrer am Donnerstagvormittag gegen 10.25 Uhr nach einem Verkehrsunfall in der Hochstraße vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. Der Mann hatte die abschüssige Gefällstrecke Richtung Bahnhofstraße befahren und dabei mit einer Hand an seiner Mütze hantiert. In einer Rechtskurve verlor er die Kontrolle über sein Fahrrad und stürzte mit dem Kopf gegen den rechten Bordstein. Seinen Fahrradhelm hatte der 74-Jährige in einem auf dem Gepäckträger befindlichen Fahrradkorb liegen.

Tettnang

Fahrzeugbrand

Sachschaden von rund 8.000 Euro ist am Donnerstagnachmittag gegen 14 Uhr bei einem Pkw-Brand in der Tettnanger Straße entstanden. Ein 62-jähriger Mann war mit seinem Kleinwagen in Richtung Tettnang gefahren, als er plötzlich die aufleuchtende Motorlampe bemerkte. Während er in Höhe der Sängerstraße sofort an den rechten Fahrbahnrand fuhr, fing es bereits im Motorraum an zu brennen. Die Freiwilligen Feuerwehren aus Tettnang und Kau konnte die Flammen rasch löschen, der Heckbereich des Autos brannte jedoch aus. Die Brandursache ist bislang nicht geklärt.

Tettnang

Werkzeug entwendet

Wie erst jetzt angezeigt wurde, hat ein unbekannter Täter über das vergangene Pfingstwochenende aus einem Kastenanhänger, der auf einem frei zugänglichen Firmengelände in der Dr.-Klein-Straße abgestellt war, zwei Werkzeugkisten mit einer Schlagbohrmaschine und einer Pendelhubsäge der Marke HILTI im Gesamtwert von rund 3.000 Euro entwendet. Personen, die zwischen vergangenen Freitagabend und Dienstagmorgen Verdächtiges in der Straße beobachtet haben oder Hinweise zum Verbleib des Diebesguts geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Tettnang, Tel. 07542/9371-0, zu melden.

Hagnau

Gestürzter Radfahrer

Mit Verletzungen am Hinterkopf musste ein 73-jähriger Radfahrer am Donnerstagabend gegen 17.10 Uhr nach einem Verkehrsunfall vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. Der Mann hatte die leicht abfallende Strandbadstraße befahren und beim Abbremsen das Gleichgewicht verloren, weshalb er stürzte.

Uhldingen-Mühlhofen

Nach Streifvorgang geflüchtet

Noch Zeugen sucht die Polizei zu einem Verkehrsunfall, der sich am Donnerstagnachmittag gegen 15.50 Uhr auf der K 7765 bei Uhldingen-Mühlhofen ereignet hat. Der unbekannte Lenker eines dunklen Pkw Kombi hatte die Kreisstraße von Oberuhldingen kommend in Richtung Affenberg befahren und in der Linkskurve unmittelbar nach dem Ortsende den Renault Megane eines entgegenkommenden 28-jährigen Autofahrers gestreift. Ohne sich um den angerichteten Fremdschaden von mehreren hundert Euro zu kümmern, fuhr der Verursacher einfach weiter. Personen, die Hinweise zu dem Unfallflüchtigen geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Meersburg, Tel. 07532/43443, zu melden.

Überlingen

Handfester Streit unter Autofahrern

Mit diversen Blessuren endete am Donnerstagabend kurz nach 21 Uhr eine Auseinandersetzung zwischen einem 40-jährigen Autofahrer und dem 28-jährigen Lenker eines Transporters auf der K 7786 bei Aufkirch. Nach bisherigen Erkenntnissen hatte der ortsunkundige junge Mann von der B 31n kommend die Abfahrt Überlingen-Aufkirch befahren und an der Abzweigung Nesselwangen sein Fahrzeug abgebremst. Dies missfiel offensichtlich dem hinter ihm fahrenden 40-Jährigen, der kurz darauf den 28-Jährigen überholt, um dann sein Auto abzubremsen. Beide hielten schließlich in Aufkirch an und gerieten zunächst in einen verbalen Streit, der dann in Handgreiflichkeiten endete. Während der 40-Jährige keine ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen musste, wurde der Fahrer des Transporters zur Versorgung einer Platzwunde ins Krankenhaus gebracht. Gegen beide ermittelt nun die Polizei wegen Körperverletzung.

