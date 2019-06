Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Ohne Führerschein, betrunken und im gestohlenen PKW unterwegs

Gelsenkirchen (ots)

Am Dienstagnachmittag, 18.6.2019, haben Polizeibeamte um 15.45 Uhr einen 27-jährigen Gelsenkirchener kontrolliert, der in Schlangenlinien direkt vor ihnen herfuhr, durch unsichere Fahrweise auffiel, die Reifen durchdrehen ließ und beim Einparken in eine große Parklücke den Bordstein überfuhr. Zunächst gab der Mann auf Nachfrage an, keine gültige Fahrerlaubnis zu besitzen. Auch sonst konnte er keine Papiere zu dem Auto oder seiner Identität vorweisen. Ein von ihm freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,94 Promille. Ein ebenfalls freiwillig durchgeführter Drogenvortest zeigte positive Ergebnisse für den Konsum von THC und Amphetamine. Bei der Überprüfung des Fahrzeuges stellten die Beamten fest, dass es als gestohlen gemeldet und mit anderen Kennzeichen ausgestattet war. Sie brachten den Mann zur Identitätsfeststellung zur Wache und stellten das Fahrzeug sicher. Die Beamten fertigten Strafanzeigen wegen des Verdachts des Fahrens ohne gültige Fahrerlaubnis, des Fahrens unter Einfluss von Alkohol und berauschender Mittel, des Verdachts der Urkundenfälschung und des Diebstahls. Die Ermittlungen dauern an.

