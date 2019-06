Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Unfallflucht dank Zeugenhinweisen geklärt

Attendorn (ots)

Am Dienstagnachmittag (25. Juni) gegen 16.50 Uhr beobachtete ein Zeuge, wie ein Opel-Fahrer beim rückwärts Ausparken auf einem Parkplatz an der Listertalstraße in Attendorn einen parkenden Seat beschädigte. Der Fahrer sowie dessen Beifahrer stiegen zwar aus und begutachteten den Schaden, verließen aber den Unfallort, ohne eine Schadensregulierung einzuleiten. Der Zeuge notierte sowohl das Kennzeichen des Verursachers als auch des Geschädigten und meldete den Vorfall der Polizei. Die Ermittlungen dauern an. Der Sachschaden liegt im dreistelligen Eurobereich.

