POL-OE: Kradfahrer bei Unfall leicht verletzt

Attendorn (ots)

Am Montag (24. Juni) hat sich auf der Ihnetalbrücke in Fahrtrichtung Olpe sich ein Unfall mit Motorradbeteiligung ereignet, bei dem ein 20-jähriger Kradfahrer leicht verletzt wurde. Zunächst befuhr ein 26-jähriger Mercedes-Fahrer die L512 von Attendorn. Ihm folgte der Motorradfahrer. Hinter einer langegezogenen Rechtskurve (Ihnetalbrücke) beabsichtigte ein vor beiden fahrender Pkw, nach links auf den dortigen Parkplatz abzubiegen und hielt verkehrsbedingt. Der Mercedes-Fahrer musste stark abbremsen. Er kam rechtzeitig zum Stehen, doch der 20-Jährige fuhr trotz eingeleiteter Vollbremsung dem 26-Jährigen auf und verletzte sich dabei. Auch die Beifahrerin (29 Jahre)des Pkw-Fahrers wurde durch den Aufprall leicht verletzt, wollte sich aber selbstständig in ärztliche Behandlung begeben. Ein Rettungswagen brachte den Kradfahrer ins Krankenhaus. Ein Sachschaden im vierstelligen Eurobereich entstand.

