Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Zeuge beobachtet Unfallflucht und gibt Daten an Halterin

Olpe (ots)

Eine Unfallflucht in Olpe konnte dank eines aufmerksamen Zeugen am Dienstag gegen 12.00 Uhr geklärt werden: Dieser beobachtete, wie ein Opel-Fahrer beim Einparken auf einem Parkplatz in der Friedrichsstraße einen Seat beschädigte und den Unfallort verließ, ohne eine Schadensregulierung einzuleiten. Der Zeuge hinterließ der Halterin des Seat alle relevanten Kontaktdaten sowie das Kennzeichen des Verursachers. Die Polizei konnte dadurch den Halter ermitteln. Es entstand ein Sachschaden im vierstelligen Bereich.

