Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Einbruch in Gaststätte - Täter erbeuten Bargeld

Bild-Infos

Download

Olpe (ots)

In der Zeit von Sonntag (23. Juni) 19.30 Uhr bis Montag (24. Juni) 8 Uhr haben sich unbekannte Täter Zugang zu einer Gaststätte im Bereich der Sonderner Talbrücke in Sondern verschafft. Sie hebelten zuerst eine Seitentür auf und drangen so in mehrere Räume ein. Danach öffneten sie auch die Tür zu den Büroräumen gewaltsam. Sowohl im Kassenbereich als auch im Büro durchsuchten sie Schränke und Schubladen. Insgesamt entwendeten die Täter einen noch nicht abschließend ermittelten Betrag an Bargeld und hinterließen einen Sachschaden von rund 300 Euro. Die Kriminalpolizei sicherte die Spuren vor Ort. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Olpe

Pressestelle Kreispolizeibehörde Olpe

Telefon: 02761 9269 220/-10

E-Mail: pressestelle.olpe@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/olpe

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell