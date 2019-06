Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Unbekannte zerstören Bänke, Insektenhotel und Stromkasten

Lennestadt (ots)

Am Sonntagmorgen (23. Juni) zwischen 5.45 und 6.30 Uhr haben Unbekannte in dem Kurpark "Im Hanfgarten" Bänke, ein Insektenhotel und einen Stromkasten beschädigt. Eine Zeugin beobachtete die Täter und sah, wie sie in Richtung der Winterbergerstraße fußläufig flüchteten.

Sie beschrieb die Unbekannten wie folgt: - zwei Männer und eine Frau - zwischen 20 und 25 Jahren - dunkler Teint - stark alkoholisiert

Hinweis nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.

