POL-OE: Täter entwenden Mobiltelefon und Bargeld aus geparktem Pkw

Olpe (ots)

Am Sonntag (26. Juni) zwischen 14 und 15.30 Uhr haben unbekannte Täter aus einem auf dem Parkplatz "Am Bahnhof" in Olpe geparkten Golf mehrere Wertgegenstände entwendet. Im Fußraum der Beifahrerseite war eine Tasche deponiert, aus der die Täter ein hochwertige Handy sowie Bargeld stahlen. Der Wert der Beute lag bei rund 700 Euro. Allgemein rät die Polizei, keine Wertgegenstände im Auto, vor allem nicht im sichtbaren Bereich, liegen zu lassen. Hinweise nimmt die Polizei unter 02761-9269-0 entgegen.

