Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Dörpen - Bushaltestelle durch Feuer beschädigt

Dörpen (ots)

Am Samstagvormittag kam es gegen 11.30 Uhr zu einem Heckenbrand an einem Grundstück an der Hauptstraße. Vermutlich hatte der Bewohner fahrlässig selbst seine Hecke in Brand gesetzt, als er Unkraut vernichten wollte. Das Feuer griff auf eine angrenzende Bushaltestelle über und beschädigte diese. Die Polizei hat ihre Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Der Sachschaden wird auf etwa 1500 Euro geschätzt. /mal

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Pressestelle

Telefon: 0591 / 87-0

E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-el.polizei-nds.de



Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich

zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell