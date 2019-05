Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Autos fangen Feuer

Lingen (ots)

Aus bislang ungeklärter Ursache fing ein Mercedes am Samstag auf dem Konrad-Adenauer-Ring gegen 14.20 Uhr Feuer. Der Fahrer konnte das Auto rechtzeitig am Straßenrand abstellen, so dass alle Insassen das Fahrzeug unverletzt verlassen konnten. Für die Dauer der Lösch- und Säuberungsarbeiten der Feuerwehr und des Abschleppdienstes war der Konrad-Adenauer-Ring teilweise gesperrt. Es kam kurzzeitig zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen. Ein ähnlicher Fall ereignete sich gegen 18.30 Uhr auf der Frerener Straße. Der Fahrer eines Mercedes bemerkte während der Fahrt, dass Rauch aus dem Motorraum aufstieg und stellte sein Auto auf dem Seitenstreifen ab. Der Brand im Motorraum wurde durch einen Zeugen mit einem Feuerlöscher gelöscht. Die Feuerwehr wurde für Nachlöscharbeiten vorsorglich hinzugezogen. /mal

