Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Samern - Unfall auf der A 31 endet glimpflich

Samern (ots)

Am Freitag, gegen 23.30 Uhr, fuhr der 20-jährige Fahrer eines BMW 530D auf der BAB 31 in Richtung Emden und verlor aufgrund eines Reifenplatzers die Kontrolle über sein Fahrzeug. Das Auto stieß gegen die Außenschutzplanke, schleuderte danach zurück auf die Fahrbahn und kam an der Mittelschutzplanke entgegengesetzt der Fahrtrichtung zum Stillstand. Der 29-jährige Fahrer eines Skoda Octavia touchierte den BMW und fuhr über mehrere Trümmerteile. Die Insassen beider Fahrzeuge blieben allesamt unverletzt. Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen wird insgesamt auf knapp 30.000 Euro geschätzt. /mal

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Pressestelle

Telefon: 0591 / 87-0

E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-el.polizei-nds.de



Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich

zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell